عواصم - رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية، إنها تتشاور مع روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار محلي جديد عند محطة زابوروجيا النووية الخاضعة لسيطرة موسكو، وذلك عقب انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية.

وكانت القوات الروسية سيطرت على محطة زابوروجيا، أكبر محطة نووية في ‌أوروبا، في الأسابيع الأولى من حرب روسيا على أوكرانيا ‌في فبراير 2022.

ومنذ ذلك الحين، ‌يتبادل الطرفان الاتهامات بشكل ‌متكرر بممارسة أنشطة عسكرية ‌تهدد السلامة النووية.

ولا تنتج المحطة، التي تحتوي ستة مفاعلات نووية، طاقة، لكنها ​تحتاج إلى ‌الكهرباء لتبريد ​الوقود النووي في مفاعلاتها.

وأفاد بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية، بأن خطي الكهرباء الخارجيين انقطعا للمرة الـ28 ​منذ بدء الصراع، مشيراً إلى أن الطاقة تُستمد حالياً من مولدات الديزل.

وأضاف البيان أن انقطاع التيار الكهربائي «يُعزى، بحسب التقارير، إلى نشاط عسكري».

ودعا المدير العام للوكالة، ​رافائيل جروسي، الجانبين الروسي والأوكراني إلى «العمل بشكل بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف النشاط العسكري، والمضي قدماً في أعمال ​الإصلاح».

من جهتهم، أصدر المشغلون الروس للمحطة بياناً، قالوا فيه إن انقطاع الكهرباء حدث «بعد تشغيل أجهزة الحماية»، مؤكدين أن مولدات الديزل ‌تعمل بشكل سليم.

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس، إنها ‌قصفت سفينة ‌تحمل شحنة ‌عسكرية ‌في البحر الأسود. وأضافت ‌الوزارة ​أنها ‌قصفت أيضاً ​مصانع تزود ​الجيش الأوكراني بالإمدادات في منطقتي خميلنيتسكي وزابورجيا، إضافة إلى ‌مركز للمعدات بالقرب من ​كييف.