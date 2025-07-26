مولر يرفض الاعتزال بعد رحيله عن بايرن

أكد النجم الألماني توماس مولر أنه سيواصل لعب كرة القدم، بعد انتهاء مسيرته الحافلة مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مولر (35 عاماً): «مازلت أريد لعب كرة القدم، وقد قررت الاستمرار في ذلك».

ولم يكشف المهاجم المخضرم عن الفريق الذي سيدافع عن ألوانه، لكن بعد 25 عاماً في بايرن، فإنه لا يخطط للبقاء في الملاعب الأوروبية.

وأضاف مولر: «ستكون بالتأكيد تجربة في الخارج، أتطلع إليها بشدة. أشعر بالفضول حيالها. عندما ترحل عن بايرن، فإن الظروف تكون مختلفة».

وارتبط اسم مولر بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم في الولايات المتحدة التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وأكد مولر: «الدوري الأميركي مثير للاهتمام، خصوصاً في ضوء استضافة الولايات المتحدة للمونديال المقبل».