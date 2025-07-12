مونديال الأندية.. مدرب تشلسي ماريسكا جاهز لمباراة «الشطرنج» مع إنريكي

وصف مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان غداً الأحد (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) بأن «مباراة في الشطرنج»، إذ يستعد النادي الإنجليزي لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا وعملاق الدوري الفرنسي في مواجهة مرتقبة للغاية.

وفي حديثه للصحافيين في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، أكد ماريسكا الطبيعة الخططية للمباراة التي ستجمع فريقه مع باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وقال ماريسكا: «أنا أعشق الشطرنج، وأرى أوجه تشابه كثيرة بينه وبين كرة القدم. على المستوى الخططي، لا أؤمن بحركات الشطرنج خلال المباريات، لكن على المدرب أن يرد عندما يتحرك مدرب آخر.. بالطبع ستكون مباراة شطرنج صعبة ضد لويس إنريكي لكننا سنحاول الاستمتاع بها بكل تأكيد».

وأبدى ماريسكا، الذي قاد تشيلسي للنهائي بخليط يجمع بين الصلابة الدفاعية والبراعة الهجومية، إعجابه الشديد بنظيره في سان جيرمان.

وأضاف «بالتأكيد باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي، مرجع ليس لي وحدي بل لكثيرين من عشاق كرة القدم. أعتقد أن لديهم فريقا رائعا ومدربهم، إلى جانب بيب جوارديولا، الأفضل في العالم حاليا.. إنه فريق يضم لاعبين رائعين. سيكون تحديا صعبا ورائعا، لكن لدينا أسلوبنا الخاص. أظهرنا الطريقة التي نريد أن نؤدي بها».

وشهد فوز تشيلسي على فلومينينسي البرازيلي في قبل النهائي تألق اللاعب الجديد جواو بيدرو الذي سجل هدفي الفوز 2-صفر.

ومع ذلك، ظل ماريسكا متحفظا بشأن ما إذا كان المهاجم، الذي انضم للفريق اللندني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (81.01 مليون دولار) من برايتون آند هوف ألبيون الأسبوع الماضي، سيشارك من البداية في المباراة النهائية.