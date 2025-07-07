الإيطالي فاريولي مدرباً لبورتو البرتغالي

عُيّن المدرب الإيطالي فرانشيسكو فاريولي الإثنين مدربا لنادي بورتو لكرة القدم بعقد لمدة عامين خلفا للأرجنتيني المقال مارتين أنسيلمي، حسب ما أفاد ثالث الدوري البرتغالي في الموسم المنصرم.

وكان فاريولي الذي سيشرف على بطل البرتغال 30 مرة الساعي لتحقيق لقبه الاول منذ عام 2022، فسخ عقده مع أياكس أمستردام منتصف مايو بعدما فشل في قيادته للفوز بلقب الدوري الهولندي رغم تقدمه بفارق تسع نقاط قبل خمس مباريات من نهاية الموسم الماضي.

وسيحل فاريولي بدلا من أنسيلمي (39 عاما) الذي انضم إلى بورتو في يناير الماضي، وغادره وفي رصيده 10 انتصارات فقط في 21 مباراة.

أكد أندري فيلاش-بواش رئيس بورتو خلال المؤتمر الصحافي للمدرب الجديد، أن فاريولي، البالغ من العمر 36 عاما، والذي سبق له تدريب نيس الفرنسي (2023-2024)، هو "مدرب شاب ولكنه طموح للغاية" يتمتع "بمسيرته الحافلة في كرة القدم الأوروبية".

من جانبه، أعرب المدرب الإيطالي عن "رغبته في إعادة بورتو إلى مكانته التي يستحقها".

في الموسم الماضي، احتل بورتو المركز الثالث في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن سبورتينغ المتوج باللقب (82 مقابل 71).

شارك النادي البرتغالي في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة، لكنه خرج من دور المجموعات بعد خسارته أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 1-2، وتعادله مع بالميراس البرازيلي سلبا والأهلي المصري 4-4.