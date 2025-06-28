ليستر ينفصل عن فان نيستلروي بعد الهبوط

أعلن ليستر سيتي، أمس، انفصاله بالتراضي عن المدرب رود فان نيستلروي، بعد هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المنصرم.

وتولى فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، تدريب ليستر في نوفمبر الماضي، عندما كان يحتل المركز 16 بجدول الترتيب، قبل أن ينهي الموسم في المركز 18.

وفاز المدرب الهولندي (48 عاماً) بمباراته الأولى مع الفريق، لكنه لم يتمكن من تحويل موسم ليستر، إذ فاز بخمس مباريات فقط خلال فترته التدريبية، وأنهى الموسم مبتعداً بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان ليعود لدوري الدرجة الثانية.

وقال ليستر في بيان: «قاد رود النادي خلال فترة صعبة. يغادر وهو يحظى باحترام وشكر الجميع في النادي على تفانيه وجهوده الكبيرة، ومع أطيب تمنياتنا له في المستقبل». وسبق لفان نيستلروي قيادة أيندهوفن للفوز بكأس هولندا.