الأهلي المصري يدخل في حسابات مُعقدة بمونديال الأندية

باتت آمال الأهلي المصري في بلوغ الدور الثاني من كأس العالم للأندية معلقة بنتائج الآخرين، بعد خسارته أمام بالميراس البرازيلي أول من أمس، صفر - 2، في مواجهة كشفت عن مشكلات فنية وبدنية عميقة، بحسب ما أكده محللون مصريون.

وتعقدت حسابات التأهل بالنسبة للأهلي بعد أن تلقى الخسارة بهدفين دون مقابل، في وقت فاز فيه إنتر ميامي الأميركي على بورتو البرتغالي 2-1، ليتجمد رصيد الفريق المصري عند نقطة واحدة في المركز الأخير، واضعاً نفسه في مأزق صعب قبل مواجهة الفريق البرتغالي فجر الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إذ لم يعد يكفيه الفوز بأكثر من هدفين، بل سيتوجب عليه انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي سيلتقي فيها بالميراس البرازيلي مع إنتر ميامي الأميركي.

وأصبح مصير الأهلي في التأهل مُعلقاً بفوز بالميراس على إنتر ميامي، مع فوزه على بورتو بهدفين على أقل تقدير، وبخلاف تلك النتيجة لن يكون للفريق المصري مكان في المرحلة التالية من البطولة.

وتنصّ اللوائح على وضع المواجهات المباشرة في الاعتبار الأول عند تساوى فريقين في عدد النقاط، ما يعني أن خسارة بالميراس لن تكون في مصلحة الأهلي، حتى لو فاز على بورتو البرتغالي، بفارق كبير من الأهداف.

وتُشير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المنظمة لمونديال الأندية إلى أنه في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط وانتهت المواجهة بينهما بالتعادل سيتم الفصل بفارق الأهداف، وفي حالة معادلتهما سيحسم أمر التأهل لمصلحة الفريق الذي سجل أهدافاً أكثر.

وكان الأهلي المصري قد تعادل مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح من دون أهداف، قبل أن يعود الأخير ويتفوق في الجولة الثانية على بورتو ويرفع رصيده إلى أربع نقاط ولديه هدفان واستقبل هدفاً، في وقت لا يملك فيه الأهلي أي أهداف واستقبل هدفين.

وفتحت الهزيمة باب الانتقادات اللاذعة من الإعلام المحلي وعدد من اللاعبين القدامى، الذين صبّوا جام غضبهم على أداء الفريق والمدير الفني الجديد الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي لم يُظهر حتى الآن ما يشفع له بقيادة نادٍ بحجم الأهلي.

وأكد مدافع الأهلي السابق، هاني رمزي، أن بداية المدرب ريبيرو، لا تُبشر بالخير، على حد تعبيره.

وأضاف: «المدرب الجديد لايزال حديث العهد بالفريق، ويحتاج إلى بعض الوقت للتعرف بصورة أكبر على الفريق، لكن بداياته مع الفريق ليست مبشرة، هناك أخطاء فنية ارتكبها في ما يتعلق بالتشكيلة وطريقة اللعب».

وشدّد مهاجم الأهلي السابق، أحمد بلال، على أن الإعلام صدر للجماهير أن الأهلي ذاهب إلى مونديال الأندية للفوز باللقب، بعد الصفقات القوية التي أبرمها قبل انطلاق البطولة.

وأضاف: «البطولة أظهرت أن هناك فارقاً كبيراً في المستويات حتى مع الصفقات القوية التي جلبها النادي، لدينا ذخيرة من اللاعبين في الخط الأمامي، والفريق لم يُسجل أي هدف».

وكان نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبدالعال، الأكثر حدة في انتقاداته، مؤكداً أن المدرب الإسباني يجلس على المقاعد الفنية من أجل تنفيذ تعليمات المسؤولين في النادي، بإشراك الصفقات الجديدة وتحديد من يلعب من عدمه.

وقال: «طريقة تعامل المدرب مع اللاعب زيزو في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي وإشراكه في مباراة بالميراس كاملة، يؤكد أن هناك تعليمات وصلت إلى المدرب بتواجد اللاعب داخل أرضية الملعب دون تغييره».