3 بطاقات حمراء و4 أهداف في قمة بوكا جونيورز وبنفيكا

فرّط بوكا جونيورز الأرجنتيني في فوز كان في متناوله بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 أمام بنفيكا البرتغالي، في واحدة من أكثر مباريات الجولة الأولى إثارة في بطولة كأس العالم للأندية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وتقدّم بوكا جونيورز بثنائية نظيفة في أول نصف ساعة من اللقاء لكن الفريق الأرجنتيني فشل في الحفاظ على أفضليته، ليتلقى هدفين ويخرج بنقطة واحدة من المواجهة، التي شهدت ثلاث حالات طرد.

وسجّل ميغيل ميرينتييل الهدف الأول لبوكا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف رودريغو باتاجليا الهدف الثاني في الدقيقة 27، ليبدو أن الفريق الأرجنتيني في طريقه لتحقيق انتصار ثمين.

لكن الأمور انقلبت مع نهاية الشوط الأول، حيث قلّص النجم المخضرم آنخيل دي ماريا النتيجة لمصلحة بنفيكا من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، مستفيدًا من توتر واضح في دفاعات بوكا.

وفي الدقيقة 84، نجح نيكولاس أوتاميندي، مدافع بنفيكا، في إدراك التعادل لفريقه بضربة رأسية محكمة، ليحرم بوكا من نقاط المباراة الكاملة.

وشهدت المواجهة أحداثاً عصبية، أسفرت عن طرد ثلاثة لاعبين. البداية كانت من جانب مدافع بوكا أندير هيريرا، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 45، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء بعد استبداله اضطراريًا في بداية المباراة. وفي الدقيقة 70، طُرد أندريا بيلوتي من صفوف بنفيكا، قبل أن يُكمل خورخي فيجال الثلاثية الحمراء بطرده في الدقيقة 89 من اللقاء.

وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة لكل منهما، خلف بايرن ميونيخ الألماني، الذي تصدّر المجموعة بفوز ساحق 10-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتتواصل مواجهات المجموعة يوم الجمعة، حيث يصطدم بوكا جونيورز ببايرن ميونيخ، بينما يلتقي بنفيكا مع أوكلاند سيتي. ويتأهل متصدر ووصيف المجموعة إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.