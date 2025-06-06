الأهلي يعلن التعاقد مع زيزو لمدة أربعة مواسم.. والزمالك يهدد

أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد رسميا مع أحمد مصطفي زيزو جناح الزمالك، اليوم الجمعة، وذلك بعقد لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر مع خيار التمديد لموسم أخر بموافقة الطرفين.

ونشر الأهلي المصري فيديو عبر منصته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي اليوم الجمعة، لتقديم زيزو والذي قال فيه: «زيزو في أرض التاريخ زيزو أهلاوي».

وقال مصدر بالأهلي المصري إن زيزو سيغادر مساء اليوم مطار القاهرة وينضم لمعسكر الفريق في ميامي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للاندية التي ستقام بالولايات المتحدة الامريكية الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقا.

وكان زيزو قد بدأ مسيرته في ناشئين وادي دجلة المصري، وانضم إلى ليرس البلجيكي في عام 2014 ولعب له ثلاثة أعوام قبل أن ينتقل إلى البرتغال حيث لعب معارا لفريق ناسيونال ماديرا، ثم لعب في موريرنسي لمدة عامين قبل الانتقال إلى الزمالك في عام 2019.

ومع الزمالك نجح زيزو في الفوز بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات وكأس السوبر المصري مرة والسوبر الأفريقي مرتين والكونفيدرالية الأفريقية مرتين.

وكان الزمالك أجرى تحقيقات مع زيزو بداعي الغياب عن التدريبات

ووقع عليه عقوبات وسط تقارير عن اتفاقه على الانتقال للأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بعدما وصلت مفاوضات التجديد مع النادي لطريق مسدود.

وبرر اللاعب الغياب عن التدريبات بخشيته الصدام مع الجماهير الغاضبة من تقارير توقيعه للأهلي.

وللحيلولة دون استفادة المنافس من خدماته في كأس العالم للأندية المقررة منتصف هذا الشهر، ذكرت تقارير محلية أن الزمالك أبلغ اتحاد كرة القدم المصري بنهاية تعاقد زيزو مع النادي في 12 يونيو بسبب إقامة نهائي كأس الرابطة في هذا اليوم.

وهدد النادي بإجراءات تصعيدية حال إعلان الأهلي تعاقده مع اللاعب قبل 12 يونيو بينما يصر اتحاد الكرة على أن الموسم ينتهي في الخامس من يونيو بمواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والتي حسمها الزمالك لصالحه بركلات الترجيح.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

وينافس الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا بالميراس وبورتو.