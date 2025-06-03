مانشستر سيتي يستبعد كوفاسيتش عن مـونديـال الأندية

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أمس، استبعاد ماتيو كوفاسيتش من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما خضع لجراحة في وتر أخيل، وذكر مانشستر سيتي: «سيقضي ماتيو الصيف يتعافى من الجراحة. ويتمنى كل العاملين بالنادي الشفاء العاجل له».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً، ستنطلق يوم 14 يونيو، ويلعب مانشستر سيتي في مجموعة تضم يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي. ويخوض مانشستر سيتي أولى مبارياته يوم 18 يونيو.

ويغيب كوفاسيتس أيضاً عن مباراتي المنتخب الكرواتي أمام جبل طارق والتشيك، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، المقررة إقامتهما الأسبوع المقبل، واستعاد مانشستر سيتي جهود رودري، ليمنح المدير الفني، غوسيب غوارديولا، حلولاً إضافية في وسط الملعب في مونديال الأندية.

• ماتيو كوفاسيتش وزميله هالاند. من المصدر ماتيو يغيب عن مباراتَي المنتخب الكرواتي أمام جبل طارق والتشيك