سيدة تترشح لرئاسة برشلونة

أعلنت ماريا إيلينا فورت، نائبة رئيس نادي برشلونة الحالي تحت إدارة خوان لابورتا، نيتها الترشح لرئاسة النادي الكاتالوني في الانتخابات المقبلة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

تعد فورت، التي شغلت منصب نائبة الرئيس منذ عودة لابورتا لرئاسة النادي في عام 2021، من الشخصيات المقربة من الإدارة الحالية، حيث ساهمت في العديد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع "إسباسي بارسا" لتطوير ملعب كامب نو، والذي بدأت أعمال تنفيذه بواسطة شركة "ليماك كونستركشن" التركية، مع توقعات بإتمام المرحلة الأولى بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ورغم دورها البارز في النادي، أثار إعلان ترشحها ردود فعل متباينة بين جماهير برشلونة على منصة "إكس". فقد عبّر البعض عن استيائهم من فكرة انتقالها من منصب نائبة إلى مرشحة لرئاسة النادي، حيث علق أحد المشجعين قائلاً: "بتغدر بلابورتا والله ضحك"، بينما استخدم آخرون صورًا ساخرة للتعبير عن رفضهم للخطوة. في المقابل، دافع آخرون عن إنجازات الإدارة الحالية التي شاركت فيها فورت، مثل استعادة قاعدة 1:1 للعب النظيف المالي وإطلاق تجديد الملعب.