ماذا قال مدرب العراق الجديد أرنولد عن حظوظ التأهل لكأس العالم؟

قال الأسترالي غراهام أرنولد المدرب الجديد لمنتخب العراق، السبت في المؤتمر الصحافي بعد توقيعه عقدا مع اتحاد اللعبة المحلي: "أطالب الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف أرنولد الذي يخلف الإسباني خيسوس كاساس المقال من منصبه الشهر الماضي: "أنا هنا لجعل العراق فخورا ونحقق الإنتصار في المباراتين الحاسمتين"، بالإشارة إلى مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن الشهر المقبل ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف "سأحضر مباريات الدوري بنفسي وسأستعين بالمدربين المحليين الذين يعملون مع الأندية لتبادل الخبرات معهم".

وتابع المدرب الذي يعتبر أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ28 منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاماً: "لم أطلب من اتحاد الكرة العراقي تأمين مباراة ودية قبل مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن"، معتبرا أنه "من الأفضل أن نلعب بتشكيلتين 11 لاعبا مقابل 11 لاعبا وأنا سأقوم بالحُكم على الأداء الفني للاعبين وأقيّم ذلك".

وأوضح أرنولد الذي بدى متحمساً: "أتمنى من اللاعبين أن يحضروا إلى معسكر منتخب العراق الوطني بشغف كبير".

وأردف "أمتلك فريقا متكاملا، وأملي أن تتكوّن لدي صورة واضحة عن اللاعبين في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً: "أنا هنا أتعامل كأب للاعبين قبل أن أكون مدربا، وأتطلع للقاء اللاعبين في أقرب فرصة ممكنة".

وأعرب الأسترالي عن ثقته باللاعبين بقوله: "على الجميع الإيمان بأننا نطمح للتأهل إلى كأس العالم، وهذا هو الهدف الذي جئت من أجله إلى العراق".

ويحتل العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة (16) ونقطة عن الأردن الثاني، فيما يتقدم على سلطنة عمان بنقطتين وفلسطين بست نقاط والكويت بسبع نقاط.

ويأمل منتخب العراق في الابتعاد عن الدخول في الملحق القاري لثالث ورابع كل مجموعة، وخوض منافسات إضافية، في ظل وجود ثمانية مقاعد ونصف لقارة آسيا.

وعمل أرنولد، مدربا لمنتخب أستراليا بين 2018 و2024 وقبلها مع فريق سنترال كوست مارينرز وسيدني أف سي.