وعكة صحية لرئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال "أفقدته القدرة على الكلام"

ذكرت تقارير صحافية عراقية بأن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال تعرض إلى وعكة صحية أفقدته القدرة على الكلام، على حد تعبيرها.

‏وقالت شبكة "الساعة" العراقية: "إن درجال تعرض لأزمة صحية أفقدته القدرة على الكلام، وسيخضع لفحوصات طبية"، مضيفة أن "اجتماع الاتحاد الخاص بتسمية المدرب الجديد للمنتخب العراقي، كان مقرراً عقده في الساعة السادسة من مساء اليوم لكن سفر درجال أدى إلى تأجيل الاجتماع".

ويستعد الاتحاد العراقي لإعلان اسم مدرب "أسود الرافدين" الذي سيقود المباراتين الحاسمتين المتبقيتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام كوريا الجنوبية والأردن، في وقت يتردد اسم المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي لتولي المهمة خلفاً للإسباني خيسوس كاساس الذي تمت إقالته أخيراً من منصبه بعد الهزيمة أمام المنتخب الفلسطيني 1-2 في الجولة الماضية للتصفيات.