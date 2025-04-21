كم راتب محمد صلاح ومرموش في الدوري الإنجليزي؟ بالإسترليني والجنيه والدرهم

شهدت قائمة العشرة الأولئل للاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حضوراً لافتاً لنجمي ليفربول ومانشستر سيتي المصريين محمد صلاح وعمر مرموش على التوالي.

ووفقاً لموقع "give me sport" البريطاني، يحتل صلاح المركز الثاني في القائمة بتقاضيه 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (28 مليون جنيه مصري، 595 ألف دولار، 2.1 مليون درهم إماراتي)، فيما جاء مرموش في المركز العاشر (17 مليون جنيه مصري، 365 ألف دولار، 1.3 مليون درهم).

يذكر أن محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول لموسمين إضافيين، فيما انتقل مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو.

وتالياً قائمة الـ 10 الأوائل الأعلى أجراً في انجلترا:

1- إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً

2- محمد صلاح (ليفربول): 480 ألف جنيه استرليني

3- فيرجيل فان دايك (ليفربول): 400 ألف جنيه استرليني

4- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 400 ألف جنيه استرليني

5- كاسيميرو (مانشستر يونايتد): 350 ألف جنيه استرليني

6- ماركوس راشفورد (أستون فيلا) 300 ألف جنيه استرليني

7- جاك غريليتش (مانشستر سيتي) 300 ألف جنيه استرليني

8- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 300 ألف جنيه استرليني

9- برناندو سيلفا (مانشستر سيتي): 300 ألف جنيه استرليني

10- عمر مرموش (مانشستر سيتي): 295 ألف جنيه استرليني