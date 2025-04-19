أرنولد يعود إلى ليفربول في مواجهة ليستر

قال مدرب ليفربول أرنه سلوت، أمس، إن مدافع الفريق ترينت ألكسندر أرنولد عاد إلى التدريبات، ويتأهب للمشاركة في مباراة يوم غدٍ بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مضيفه ليستر سيتي، بعد غيابه عن آخر أربع مباريات في كل المسابقات بسبب الإصابة.

وبتقدمه بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، قد يتوّج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه يوم غدٍ، إذا خسر أرسنال أمام إبسويتش تاون وفاز ليفربول على ليستر سيتي صاحب المركز الـ19. وخرج ألكسندر أرنولد (26 عاماً) مصاباً في الكاحل من مباراة خسرها فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال سلوت: «في كل مرة يلعب ويتدرب معنا يظهر التزامه»، مشيراً إلى أنه ربما يجلس على مقاعد البدلاء.

وأضاف المدرب «عمل أرنولد بجد من أجل العودة. في كل مرة يكون معنا في أرض الملعب يظهر لي مدى عظمته كلاعب كرة قدم، ومدى أهميته لنا في محاولتنا تحقيق أهدافنا هذا الموسم».

وبعد تمديد عقد فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، يركّز المشجعون الآن على مستقبل الموهبة المحلية ألكسندر أرنولد، مع تكهنات بأنه قد ينتقل إلى ريال مدريد.