مليار دولار جوائز الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تخصيص جائزة مالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ 32 المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال الاتحاد الدولي في بيانه الصادر اليوم إنه طبقاً لما تنص عليه التقديرات المبدئية لميزانية بطولة كأس العالم للأندية، وبعد مناقشات مثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك رابطة الأندية الأوروبية، وعقب مصادقة مجلس الفيفا على النظام المُعتمَد لتوزيع أرباح المسابقة الرائدة على مستوى كرة قدم الأندية، تقرر تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ 32 المشارِكة، مع اعتماد نموذج تضامني رائد ينطوي على إيرادات مهمة.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكر ة القدم إن "نظام التوزيع الخاص ببطولة كأس العالم للأندية يعكس مدى التقدم التي وصلت إليها كرة قدم الأندية، بقدر ما يمثل أكبر مبلغ مالي على الإطلاق للجوائز المخصصة لإحدى بطولات كرة القدم التي تقام بنظام 7 مباريات "في الطريق إلى النهائي" بدءاً من دور المجموعات ومروراً عبر الأدوار الإقصائية، حيث من المزمع أن يحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الجائزة المالية المُخصَّصة للفرق المشارِكة، هناك أيضاً برنامج استثمار تضامني غير مسبوق نهدف من خلاله إلى تخصيص مبلغ مالي إضافي لا يقل عن 250 مليون دولار أمريكي لتستفيد منه كرة القدم في شتى أنحاء العالم، إذ من شأن هذه المبادرة التضامنية أن تعزز بالفعل جهودنا المستمرة نحو جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق.