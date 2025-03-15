الأهلي يرد على تخسيره مباراة الزمالك بـ 3 قرارات قوية

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بيانا رسميا ردّ فيه على قرارات رابطة الأندية المحترفة المصرية التي اعتبرته خاسراً مباراة قمة الدوري المصري أمام الزمالك صفر-3 لانسحابه من خوض اللقاء.

وأعلن الأهلي في البيان اليوم السبت عن 3 قرارات، الأول تضمن رفض كل القرارات التي أصدرتها رابطة الأندية، والثاني التمسك بكافة المطالب التي قدمها مجلس الإدارة إلى اللجنة الأولمبية اليوم السبت، وثالثا احترام ما يصدر من اللجنة الأولمبية.

وجاء نص بيان الأهلي: "ناقش مجلس إدارة النادي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

- رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

- التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقا للمستندات المقدمة.

- احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.