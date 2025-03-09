بسيناريو عجيب.. أتلتيكو يفرط في صدارة الدوري الإسباني قبل موقعة مدريد

قلب خيتافي الطاولة على ضيفه أتلتيكو مدريد ومنعه من الارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 قبل موقعته المرتقبة أمام جاره اللدود ريال في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين.

واعتقد أتلتيكو انه قام بالاصعب عندما سجل المهاجم "الجوكر" النرويجي ألكسندر سورلوث هدف التقدم في الدقيقة 75 بعدما دخل بدلا من الأرجنتيني خوليان ألفاريس، من ركلة جزاء تحصل عليها فريقه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لتأكيد لمسة يد على عمر ألديريتا داخل المنطقة المحرّمة.

وهو الهدف السابع لسورلوث بعد دخوله من على مقاعد البدلاء والعاشر في الدوري هذا الموسم، علما انه خاض 9 مباريات أساسيا من أصل 24.

ولكن خيتافي كان له رأي مغاير إذ لم يكد الحكم يطرد البديل الآخر الأرجنتيني أنخيل كوريا بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على القائد التوغولي دجيني داكونام (88)، حتى اهتزت شباك أتلتيكو بعد دقيقة بهدف مباغت في غفلة من الدفاع عقب ركلة حرة حولها دومينغوس دوارتي برأسه وتابعها الاوروغوياني ماورو أرامباري في الشباك.

ولم يكد أتلتيكو يستفيق من صدمة هدف التعادل حتى تلقت شباكه الثاني عبر المتألق أرامباري الذي حوّل تسديدة من دييغو ريكو داخل شباك القائد الحارس السلوفيني يان أوبلاك (90+3) وأكده "في ايه آر"، في ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وكان أتلتيكو خسر جهود الفرنسي كليمان لونغليه خلال الاحماء وثم الأرجنتيني رودريغو دي بول الذي اصيب وغادر الملعب بعد الاستراحة.

وتجمد رصيد أتلتيكو الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم عند 56 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر الذي تأجلت مباراته مع ضيفه أوساسونا السبت بعد وفاة أحد أطباء النادي الكاتالوني، ومتقدما بنقطتين عن جاره اللدود ريال الذي بامكانه انتزاع الوصافة منه في حال فوزه على رايو فايكانو في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل دربي العاصمة في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل (فاز ريال 2-1 ذهابا).

في المقابل، حقق خيتافي فوزه الثامن هذا الموسم ورفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقا أتلتيك بلباو مع ريال مايوركا، وريال بيتيس مع لاس بالماس، وريال سوسييداد مع إشبيلية. وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء إسبانيول مع جيرونا.