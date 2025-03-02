مدرب السعودية فخور بلاعبيه رغم خسارة نهائي أمم آسيا

أعرب ماركوس سواريز، مدرب منتخب السعودية لكرة القدم للشباب، عن فخره بلاعبيه رغم خسارة فريقه نهائي بطولة أمم آسيا تحت 20 سنة.

وتغلب منتخب أستراليا في المباراة النهائية للمسابقة القارية على نظيره السعودي 5 / 4 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، أمس السبت.

وبهذا نجح المنتخب الأسترالي في تحقيق لقبه الأول في تاريخ البطولة، بعدما كان حقق الوصافة عام 2010، في حين كانت السعودية أحرزت اللقب ثلاث مرات من قبل أعوام 1986 و1992 و2018.

وقال سواريز بعد المباراة: «أنا فخور بفريقي، حيث قمنا بعمل رائع، ونجحنا في مقارعة منتخب أستراليا، ولكن النتيجة حسمت في النهاية بفارق ركلات الترجيح.. كان الفريقان متقاربين، وكان بإمكاننا تحقيق الفوز لكن في النهاية لم يكن الحظ إلى جانبنا».

وأوضح مدرب المنتخب السعودي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكرتوني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد: «منتخب أستراليا يمتلك لاعبين مميزين، من ضمنهم ستة يلعبون في أوروبا، وبالتالي كان بإمكانهم السيطرة على المجريات في بعض مراحل المباراة».

وأضاف: «في النهاية لا يمكن أن نتذمر من أي شيء، وأنا فخور بلاعبي فريقي، والآن نحن نتطلع إلى الأمام من أجل الاستعداد لكأس العالم».

وأردف بالقول: «قمنا بعمل رائع في هذه البطولة، وبالتالي لا يوجد ما نندم عليه هنا، حيث بدأنا بناء هذا الفريق قبل عام ونصف، وأنا فخور بما فعلناه لغاية الآن».

وختم مدرب منتخب السعودية تصريحاته قائلا: «الآن يجب أن يحصل اللاعبون على بعض الراحة، ثم سنعود للعمل في شهر يونيو من أجل الاستعداد لكأس العالم، وسوف نحاول ما بوسعنا من أجل تحقيق شيء هناك».