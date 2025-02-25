الهلال يصدم جمهوره بشأن إصابة ميتروفيتش

أكد الهلال حامل لقب الدوري السعودي، قرب عودة المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش للتدريبات الجماعية.

قال الهلال عبر إكس: "يغادر المحترف الصربي ميتروفيتش الثلاثاء إلى صربيا لإجراء اختبار نهائي قبل دخوله مع الفريق في التدريبات الجماعية، وذلك لدى الطبيب المختص الذي أشرف على إصابته العام الماضي بالتنسيق مع الفريق الطبي بالنادي".

وأضاف الهلال: "ميتروفيتش سيعود للرياض في نهاية الشهر الجاري".

ويستعد الهلال لمواجهة ضيفه الخلود في الدوري الثلاثاء، على أمل تضميد جراحه بعد الخسارة الثقيلة 1-4 أمام الاتحاد السبت الماضي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري برصيد 48 نقطة، وبفارق 7 نقاط خلف الاتحاد المتصدر.