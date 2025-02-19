سيرجيو راموس يختار المباريات التي يرغب في لعبها مع ناديه الجديد

كشفت تقارير إعلامية أن سيرجيو راموس سيحصل على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، متضمناً مكافآت مرتبطة بالأداء، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في الفريق المكسيكي.

أزاح موقع سبورت بايبل، عبر أحد مقدمي بودكاست Footy Culture، الستار عن تفاصيل عقد المدافع الإسباني مع مونتيري المكسيكي.

ويتضمن العقد بنداً، يتيح لراموس اختيار المباريات، التي يود خوضها، وهي ميزة نادراً ما يحصل عليها لاعب في كرة القدم الاحترافية، خاصة في نادٍ يسعى للمنافسة على الألقاب.

ولم تكن تلك الميزة الوحيدة، التي حصل عليها قائد ريال مدريد السابق، إذ اشترط أن يكون القائد الأول للفريق فور انضمامه، وهو ما وافق عليه النادي، ليعزز راموس حضوره القيادي منذ اليوم الأول، كما يتضمن العقد مكافآت خاصة للأهداف والتمريرات الحاسمة، وهي تفاصيل تعكس إيمان مونتيري بقدرة اللاعب على التأثير في نتائج المباريات رغم كونه مدافعاً.

ولم تغب الجوانب التسويقية عن الصفقة أيضاً، حيث حصل راموس على نسبة 2 % من كل قميص يباع يحمل اسمه ورقمه 93، وهو الرقم الذي اختاره ليبقى مرتبطاً بأحد أعظم لحظاته مع ريال مدريد، حين سجل هدف التعادل الشهير في الدقيقة 93، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2014، في لقطة لا تزال محفورة في ذاكرة عشاق كرة القدم، وضمن راموس أيضاً حقوقاً كاملة لاستخدام صوره، ما يمنحه حرية الاستفادة من شعبيته الكبيرة عبر الحملات الإعلانية، والمشاريع التجارية.

وكذلك حظي الجانب الشخصي باهتمام خاص في بنود العقد، حيث تضمن الاتفاق ضمان الخدمات اللوجستية الكاملة من سكن فاخر، وتأمين أمني دائم له ولأسرته، بالإضافة إلى توفير سائق خاص متاح على مدار الساعة، وهي امتيازات قلما يحصل عليها لاعب كرة قدم مهما بلغت نجوميته، ومن التفاصيل اللافتة أيضاً رغبة راموس في العيش بجوار زميله الجديد سيرجيو كاناليس، في خطوة تعكس حرصه على التكيف السريع مع حياته الجديدة في المكسيك.