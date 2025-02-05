أحرز هدفاًً.. إطلاق النار في الملعب مع أول مشاركة لكهربا في الدوري الليبي (فيديو)

أعلن نادى الاتحاد الليبي عن تقديم شكوى رسمية إلى النائب العام ووزير الداخلية، بعد إصابة أحد مشجعيه في مواجهة المجد التي أقيمت الثلاثاء في الدوري الليبي.

قال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إدارة وجماهير نادي الاتحاد تدين وتستنكر قيام أفراد قوة التدخل والسيطرة بإطلاق النار الحي على المشجعين العزل أثناء تشجيعهم لفريقهم بالمباراة (الاتحاد والمجد) وإصابة مشجع إصابة خطيرة دخل على إثرها العناية الفائقة".

وتابع نادي الاتحاد في بيانه: "نتقدم للسيد المستشار النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين وإيفاء كل ذي حق حقه، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة المجد ضد الاتحاد في الدوري الليبي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، في المباراة التي شهدت الظهور الأول لنجم الأهلي المعار، محمود كهربا مع الاتحاد الليبي.

وسجل محمود كهربا هدف الاتحاد الليبي من ركلة جزاء، ليوقع على أول أهدافه مع الفريق فى الدوري الليبي فى مباراته الأولى.