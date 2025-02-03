الاتحاد الإسباني ينتصر لريال مدريد بعد أخطاء مباراة إسبانيول (فيديو)

انتصر الاتحاد الإسباني لكرة القدم لنادي ريال مدريد بعدما أصدر عقوبة ضد طاقم تحكيم مباراة النادي الملكي أمام اسبانيول في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة أدت إلى خسارة مدريد بهدف دون مقابل.

وذكرت صحيفة "إل كونفيدنشال" الإسبانية بأن اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني قررت إيقاف الحكمين اللذين أدارا مباراة إسبانيول والريال، وهما مونيز رويز (حكم الساحة) وإغليسياس فيلانويفا (حكم الفيديو المساعد)، لفترة من الوقت، بسبب الأخطاء التي ارتكبوها في المباراة.

🚨 El análisis de Real Madrid TV sobre la expulsión perdonada a Carlos Romero tras una entrada criminal a Kylian Mbappé.



📹 Real Madrid TVpic.twitter.com/XRxVQ3ZuZp — SrNaninho (@SrNaninho) February 1, 2025

وكانت اللقطة الأبرز إعاقة لاعب إسبانيول كارلوس روميرو لمهاجم مدريد الفرنسي كيليان مبابي من الخلف، والنتيجة تشير للتعادل السلبي، وتوقع المراقبون أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة لروميرو لكنه أمر باستئناف اللعب مكتفياً بالبطاقة الصفراء، فيما لم يستدعٍ حكم الفيديو (الفار) حكم الساحة لمشاهدة الحالة مرة أخرى الأمر الذي أثار غضب لاعبي الريال والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الغاضب.

وشاءت الصدف أن يسجل روميرو لاحقاً هدف الفوز الوحيد لمصلحة إسبانيول وسط حالة من الاستياء سيطرت على لاعبي ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة التحكيم كانت قد قررت الأسبوع الماضي تعيين الحكمين لإدارة مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في كأس ملك إسبانيا التي ستقام غداً الثلاثاء، ولكن في الساعات الأخيرة عادت عن قرارها وأبعدت كلاهما عن إدارة المباراة بسبب أخطاء لقاء إسبانيول والريال.