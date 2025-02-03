بعد أن رفضته أندية أوروبا.. وجهة غير متوقعة لنجم مدريد السابق راموس

ردّ قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق سيرخيو راموس على الأندية الأوروبية الرافضة لفكرة التعاقد معه بخطوة غير متوقعة بالانتقال إلى فريق مونتيري المكسيكي ليحافظ على شغفه لكرة القدم مصراً على اللعب رغم بلوغه الـ 38 عاماً.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو عبر حسابه على "إكس" اليوم الاثنين: "اكتمل انتقال سيرخيو راموس إلى مونتيري المكسيكي.. لقد وقع اللاعب عقده المبدئي اليوم، وهو مستعد للسفر إلى المكسيك لاستكمال الإجراءات الرسمية.. فبعد فترته مع إشبيلية، سيلعب راموس في الدوري المكسيكي بعد انضمامه إلى مونتيري في صفقة انتقال حر".

يذكر أن راموس الذي لم يلعب مع أي فريق منذ رحيله عن نادي إشبيلية في صيف العام الماضي، حاول العودة إلى ريال مدريد أو الانضمام إلى نادٍ أوروبي غير أنه لم يجد، فقرر الانتقال إلى الدوري المكسيكي.