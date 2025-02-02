مبابي يثير الجدل في إسبانيا.. "إشارة صامتة بألف كلمة" (فيديو)

ردّ الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد بإشارة صامتة تحمل ألف كلمة انتقاد للتحكيم الإسباني بعد الخطأ الفادح الذي ارتكب ضده في مباراة الفريق الملكي التي خسرها أمام إسبانيول بهدف نظيف، السبت، في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان مبابي قد تعرض لعرقلة من الخلف خارج المنطقة أثناء شنه هجمة واعدة لريال مدريد في الشوط الثاني في ذروة بحث فريقه عن تسجيل هدف بعد وابل من الهجمات المكثفة على ملعب إسبانيول لكن الحكم أشهر للاعب بطاقة صفراء فقط، وأمر باستكمال اللعب.

🚨 El análisis de Real Madrid TV sobre la expulsión perdonada a Carlos Romero tras una entrada criminal a Kylian Mbappé.



📹 Real Madrid TVpic.twitter.com/XRxVQ3ZuZp — SrNaninho (@SrNaninho) February 1, 2025

El gesto de Kylian Mbappé al salir del campo del RCD Espanyol cuando le preguntan sobre si era roja la entrada de Carlos Romero.



🤐🤐



pic.twitter.com/aSThHN4Lcg — Alex Canal (@mercadodeal) February 1, 2025

وطالب لاعبو ريال مدريد الحكم بطرد مدافع اسبانيول كارلوس روميرو الذي شاءت الصدف أن يسجل هدف المباراة الوحيد معلناً فوز فريقه.

وأظهرت الكاميرات أن قدم لاعب روميرو أعاقت مبابي الأمر الذي دفع مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاعتراض على الحكم والمطالبة بحماية اللاعب الفرنسي الذي كان سيخسره الفريق بسبب العنف في التعامل معه من الفريق المنافس.

وفي الوقت الذي خرج لاعبو ريال مدريد من غرف تبديل الملابس عابسين، تركزت الكاميرات على مبابي، وسأل الإعلاميون مبابي عن رأيه بالتحكيم فأشار بحركة إقفال الفم، فٌهم منها امتعاضه مما جرى "لا تعليق"، خصوصاً أن تقنية الفيديو لو استدعت حكم الساحة لقام الحكم بطرد اللاعب المذنب.