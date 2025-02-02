6 أندية تطارد جيرارد بعد رحيله من الاتفاق السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن مدرب الاتفاق السابق ستيفن جيرارد على مشارف العودة إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

كان جيرارد أيقونة ليفربول ومنتخب إنجلترا قد انفصل بالتراضي عن نادي الاتفاق السعودي، بعد مسيرة تدريبية في الدوري السعودي للمحترفين.

قالت صحيفة فوتبول 365 إن أندية عديدة في القارة العجوز تطلب ود ستيفن جيرارد، من بينها نادي ليدز يونايتد.

وتابعت أن المدرب الإنجليزي يدرس 6 خيارات تدريبية، أبرزها ليدز حيث أبدى جيرارد موافقة مبدئية.

وواصلت: "انتهت فترة أسطورة ليفربول التي استمرت 18 شهراً في الاتفاق هذا الأسبوع بالتراضي، على الرغم من أن هذا يبدو أشبه بالإقالة. بعد أن بات الفريق يحتل المركز الثاني عشر بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط في الدوري السعودي مع خمسة انتصارات في 17 مباراة".

وأكملت: "فرص جيرارد في الحصول على وظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز تعد ضئيلة شيئاً ما، لكن هناك أندية أخرى ترغب في خدماته".

وذكرت أن أندية رينجرز الإسكتلندي، وبورتسموث، وليستر سيتي، وليدز يونايتد، ووايكومب واندررز، كلها ترغب في جلب أسطورة "الريدز" إلى "المقعد الساخن" لتولي تدريب الفريق الأول لديها.