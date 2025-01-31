طريقة تقديم بن شرقي مع الأهلي تثير غضب جمهور الزمالك (فيديو)

أثار فيديو تقديم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من قبل النادي الأهلي المصري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين مشجعي منافسه التقليدي الزمالك.

وبسبب ظهور جزء من جدار نادي الزمالك النهري كخلفية للاعب أثناء التصوير، اعتبره البعض استفزازاً متعمداً للجماهير الزمالكاوية، ليعبر بعض المشجعين على منصة "إكس" عن استيائهم، حيث كتب أحدهم: "وطبعاً بدأت رحلة بن شرقي أمام النادي النهري الخاص بالزمالك"، بينما علق آخر قائلاً: "فيديو بن شرقي يحتوي على تفاصيل تستدعي بيانًا من مجلس إدارة الزمالك!"

وأشار مشجع آخر: "بن شرقي يتجاوز أمام النادي النهري الخاص بالزمالك! وكأنه غير منتبه، نسى "العيش والملح".

يُذكر أن بن شرقي، البالغ من العمر 30 عاماً، قد ارتدى قميص الزمالك في الفترة ما بين 2019 إلى 2022.

كما حرص الدولي المغربي، على الإدلاء بأول تعليق له بعد إعلان الصفقة، حيث قال في "البرومو" الخاص بانضمامه: "للقاهرة لون واحد.. لأفريقيا بطل واحد".