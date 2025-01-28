تريزيغيه ينضم إلى الأهلي لمدة 5 أعوام

أعلن الأهلي المصري، تعاقده مع الجناح المصري محمود حسن تريزيغيه، لمدة 5 أعوام بعد نهاية الموسم الحالي قادماً من طرابزون سبور التركي.

انضم تريزيغيه 30 عاماً في سبتمبر الماضي للريان المنافس في دوري نجوم قطر حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وقال الأهلي عبر حسابه على إكس: "الأهلي يتعاقد مع محمود حسن تريزيغيه لمدة 5 أعوام عقب نهاية الموسم الحالي".

وتابع النادي "ينهى الأهلي كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي، وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد".

واستهل تريزيغيه مشواره مع الأهلي المصري، وخاض تجارب مع أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور عام 2022 ومنه للريان على سبيل الإعارة.