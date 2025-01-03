17.46 مليون يورو القيمة السوقية لنهائي "خليجي 26"

يحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي، غداً السبت، في العاصمة الكويتية، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، والتي تجمع بين منتخبي عمان والبحرين، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات والطموحات لتحقيق اللقب الخليجي.

وتبلغ القيمة السوقية لنهائي "خليجي 26"، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" ،المتخصص في إحصائيات وانتقالات اللاعبين والأندية والمنتخبات، 17.46 مليون يورو، موزعة بقيمة 7.73 مليون يورو لمنتخب عمان ، مقابل 9.73 مليون يورو لمنتخب البحرين، بما يعكس تقاربًا نسبيًا بينهما، في حين يبلغ متوسط أعمار لاعبي منتخب عمان 28.3 عام، بينما يصل متوسط أعمار لاعبي البحرين إلى 30 عامًا.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

ويعكس تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين تفوقًا عمانيًا ملحوظاً، حيث التقيا في 18 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها منتخب عمان الفوز في 8 مباريات، مقابل 4 انتصارات للبحرين، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل، وعلى صعيد الأهداف، سجل منتخب عمان 17 هدفًا في شباك البحرين، بينما أحرز المنتخب البحريني 12 هدفًا في مرمى عمان.

ويقود المنتخب العماني المدرب الوطني رشيد جابر (60 عامًا)، الذي يسعى لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجله مع المنتخب، والمساهمة في التتويج باللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخ المنتخب العماني بعد نسختي 2009 و2017، في حين يتولى تدريب البحرين المدرب الكرواتي دراجان تالاييتش (59 عامًا)، الذي يأمل أيضا في قيادة فريقه للتتويج باللقب الخليجي للمرة الثانية في مسيرته بعد نسخة عام 2019.

ويبرز في تشكيلة المنتخبين مجموعة من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم عبد الرحمن المشيفري، الذي يعد الأعلى قيمة سوقية في تشكيلة منتخب عمان بقيمة 500 ألف يورو، فيما يعد علي مدن لاعب منتخب البحرين، أعلى لاعب قيمة سوقية في النهائي بقيمة سوقية تبلغ 2.5 مليون يورو.

وتأهل منتخب عمان للنهائي بالفوز على نظيره السعودي 2-1 في نصف النهائي، فيما تأهل منتخب البحرين بالفوز على منتخب الكويت 1-0.