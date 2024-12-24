المعز علي خامس لاعب في دورات الخليج يُسجل هدفاً في الدقيقة الثانية

بات مهاجم المنتخب القطري، المعز علي خامس لاعب في تاريخ بطولات كأس الخليج، يُسجل هدفا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في شباك عُمان، قبل أن يخسر العنابي النتيجة، 1-2 ضمن الجولة الثانية من خليجي 26.

ففي النسخة الماضية التي استضافتها العراق عام 2023 وفازت بلقبها، سجل منتخب عُمان هدفا في مرمى نظيره اليمني، بطريقة عكسية وعبر مدافع منتخب اليمن، علي فضل

وفي نسخة "خليجي 23" التي أقيمت بالكويت عام 2017، وفاز بلقبها منتخب عمان، سجل لاعب منتخب قطر، أكرم عفيف، هدفاً في مرمى اليمن بالدقيقة الثانية من لقاء مرحلة المجموعات.

وفي "خليجي 18" والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي، وتوج بها منتخب الإمارات للمرة الأولى سجل لاعب الأبيض، محمد عمر هدفا في مرمى اليمن بالدقيقة الثانية خلال لقاء مرحلة المجموعات.

وفي نسخة خليجي 16 والتي جرت عام 2003 " بالكويت وتوج بها منتخب السعودية، سجل لاعب منتخب البحرين، محمد سالمين، هدفاً في مرمى منتخب اليمن بالدقيقة 2، خلال مرحلة المجموعات.

ويحتفظ لاعب المنتخب السعودي، محمد المغنم، بتسجيله أسرع أهداف بطولات كأس الخليج في النسخة الثانية والتي جرت عام 1972، وذلك بعد مرور 17 ثانية من مباراة منتخب بلاده مع الإمارات.

وظل رقم "المغنم" صامدا منذ ذلك التاريخ دون أن يتمكن أي لاعب من كسره خلال 24 نسخة أقيمت فيها البطولة حتى الان.