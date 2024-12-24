الإعلان عن مستضيف "خليجي 27" الخميس

يعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية، الخميس المقبل، في فندق والدورف أستوريا بدولة الكويت، والتي تستضيف النسخة الحالية من البطولة.

سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير الخليجية.

كما سيشهد الاجتماع إعلان البلد المستضيف للنسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27"، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير البطولات الإقليمية.

يذكر أن دولة الكويت تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج العربي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024، وحتى الثالث من يناير 2025، وتسعى البطولة إلى ترسيخ مكانتها كحدث رياضي بارز يوحد الشعوب الخليجية، ويعزز من تطور كرة القدم في المنطقة.