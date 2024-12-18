الأهلي ينافس اتحاد جدة على نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية أن الفترة المقبلة ستشهد صراعاً بين ناديي الاتحاد والأهلي على التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، الذي بات قريباً من الخروج من ملعب الأحلام أولد ترافورد.

أوضح موقع "caughtoffside" أن مانشستر يونايتد ليس حريصاً على استمرار اللاعب صاحب الـ27 عاماً، لكن راشفورد يريد البقاء من أجل استعادة مكانه في تشكيلة إنجلترا خلال كأس العالم 2026.

وتحدث التقرير عن موقف اللاعب الحالي، بعد القرار الصادم الأخير الذي اتخذه مدربه البرتغالي روبن أموريم، باستبعاده من مباراة الديربي الأخيرة أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويتقاضى راشفورد المطلوب من اتحاد جدة والأهلي راتباً أسبوعياً يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني، ويبدو أن الانتقال إلى السعودية قد يكون الشيء الأكثر واقعية بالنسبة إلى ماركوس راشفورد.

ويلعب راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ عام 2016، بعدما تدرج في مختلف فئاته، حيث كان يعتبر أحد المواهب الصاعدة وتألق في مواسم عديدة، لكن أرقامه التهديفية تراجعت بتراجع المستوى العام للفريق، علماً أن عقده مستمر حتى صيف 2027.

وخاض راشفورد 426 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" في كل المسابقات، وسجل 138 هدفاً وقدم 63 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 55 مليون يورو، حسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.