مدير المنتخب العماني: مجموعتنا في "خليجي 26" قوية مع الإمارات والكويت وقطر

أكد خالد الرواس، مدير المنتخب العماني لكرة القدم، أن المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" قوية في ظل وجود منتخبات لها تاريخ في هذه البطولة متمثلة في الإمارات والكويت وقطر.

وتقام منافسات بطولة "خليجي 26"، في الكويت اعتبارا من يوم السبت المقبل 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير المقبل.

ويفتتح منتخبنا الوطني مبارياته السبت المقبل أمام نظيره القطري، بينما يواجه المنتخب العماني نظيره الكويتي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وقال الرواس إن المنتخب العماني سيغادر إلى الكويت غداً الأربعاء استعداداً للمشاركة في منافسات البطولة، بعد اختتام مرحلة الاستعدادات الأخيرة في مسقط.

وأضاف أن المباراة أمام المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور و10 ألقاب في تاريخ البطولة، ليست سهلة، وأن لقطر حضور مستمر في كأس الخليج العربي، كما أن الإمارات حققت اللقب مرتين، مستدركا أن المنتخب العماني يسعى بالمقابل لتسجيل حضوره في افتتاح المنافسات وتأكيد جاهزيته الجيدة، خصوصا وانه سبق له الفوز باللقب الخليجي في مناسبتين.