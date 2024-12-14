مدرب سان جرمان إنريكي يرد على المنتقدين.. "هذا أفضل ما لدي"

أصرّ الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي السبت أنّ الأرقام تؤكد بأنّه يخوض "الموسم الأفضل" في مسيرته ردا على الكلام حول توتر العلاقة بينه وبين لاعبيه.

وقال مدرب برشلونة الإسباني السابق قبل مباراة الأحد أمام ليون في الدوري الفرنسي "إحصائياً، هذا أفضل ما لدي كمدرب. حتى لو انتقدتني (وسائل الإعلام)، فإن هذا أفضل ما لدي من حيث الأرقام والفرص التي صنعناها او التي صنعها المنافسون، إنها الأفضل".

ويدخل نادي العاصمة الفرنسية الى المباريات الأخيرة من روزنامة هذا العام من دون أن يخسر أي مباراة محليا، حيث يتصدر بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه مرسيليا وموناكو.

لكنه يقبع في المركز الخامس والعشرين في ترتيب دوري أبطال أوروبا وبات في موقع المهدد بالخروج المبكر من المسابقة القارية المرموقة.

وأوضح "أنظر إلى كل ما يفعله الفريق واللاعبون، ونحن لا نعتمد على لاعب بعينه، بل على الفريق فقط. وأرى أن مستوى التدريب يرتفع، وأن اللاعبين يتحسنون كل يوم".

ونفى مدرب منتخب إسبانيا السابق الحديث عن وجود توتر في العلاقة مع الجناح الدولي عثمان ديمبيليه، وأصرّ أنّه يملك "العلاقة نفسها مع جميع اللاعبين".

وأردف "أنا مدرب. أنا لست أبا لهم أو أخا لهم أو صديقا، أنا من يقرر، عليّ أن أتخذ القرارات، ليس لدي أي مشكلة في اتخاذها، تلك التي أعتبرها الأفضل لفريقي".

وبعد مواجهة ليون، يلتقي سان جرمان مع موناكو في الدوري الأربعاء المقبل قبل ان يواجه لنس في كأس فرنسا في 22 الجاري.