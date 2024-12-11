ليفربول يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا

فاز ليفربول الانجليزي على جيرونا الاسباني 1-0 اليوم على استاد ديي مونتيليفي بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة، وتوقف رصيد جيرونا عند 3 نقاط.

سجل هدف المباراة الوحيد المصري محمد صلاح في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وبالجولة ذاتها تعادل دينامو زغرب الكرواتي بدون أهداف مع سيلتيك الاسكتلندي على ملعب ماكسيمير ستاديون.

وبهذه النتيجة رفع دينامو زغرب رصيده إلى 8 نقاط، وسيلتيك إلى 9 نقاط.