إمام عاشور يعتذر لجماهير ومنظومة الأهلي المصري

اعتذر إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لكل أفراد منظومة النادي عقب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة استاد ابيدجان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عاشور عبر حسابه بموقع «إنستجرام» اليوم الجمعة: «أولا..كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير وأنا أعتذر عن أي خطأ أغضب أي شخص».

وأضاف: «أتقبل العقوبة وهذا أمر طبيعي ولأن الفارق بين الأهلي وأي مكان آخر كبير للغاية» وقال: إن علاقتى بالنادي وجماهيره لا تتأثر بأي شئ.

وأوضح: «أنا فخور بالأهلي وممتن جدا بدعم ومساندة جمهور الأهلي».

وأكد: «أعظم جمهور في الكون وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي».

وكان الأهلي أعلن بشكل رسمي توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه بسبب اعتراض عاشور على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.