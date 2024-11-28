برشلونة يعول على عودة جمال لتصحيح مساره في الدوري

ستمنح العودة المحتملة لمهاجم برشلونة الشاب الأمين جمال أمام لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعافيه من الإصابة دفعة كبيرة لمتصدر الترتيب الذي تعثر في آخر مباراتين محليا.

وفاز جمال (17 عاما) أمس الأربعاء بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024 والتي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عاما في أوروبا، بعد موسم استثنائي أصبح فيه أصغر لاعب يفوز ببطولة أوروبا عندما تغلبت إسبانيا على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية.

وواصل اللاعب تألقه هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري مع برشلونة، الذي تأثر بغيابه بشدة في الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة في الكاحل.

وتقلص الفارق الذي يفصل حامل اللقب عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي خاض تتبقى له مباراة مؤجلة، عن الصدارة من ست نقاط إلى أربع نقاط بعد ما اكتفى برشلونة بنقطة واحدة من آخر مباراتين بالدوري، لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات بكافة المسابقات.

لكن أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتراجع، وحقق فوزا سهلا 3-صفر على بريست الثلاثاء الماضي، وبعد ذلك ظهر المدرب هانز فليك في البث التلفزيوني وهو يجري محادثة حيوية مع جمال.

ويحظى برشلونة بسجل رائع خال من الهزائم في آخر 20 مباراة جمعته بفريق لاس بالماس بالدوري الإسباني.

ولم يفز لاس بالماس على برشلونة في الدوري الإسباني منذ 1971.

ويسعى ريال مدريد، الذي جمع 30 نقطة من 13 مباراة، للبقاء على مقربة من برشلونة عندما يستضيف خيتافي الأحد المقبل.

ويأمل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في تضميد جراحه بعد الهزيمة 2-صفر في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول أمس الأربعاء، مما أدى لتراجع الزخم الذي بناه بعد فوزين كبيرين في الدوري الإسباني على أوساسونا وليجانيس.