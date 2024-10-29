الفائزون والفائزات في حفل الكرة الذهبية.. 3 جوائز لريال مدريد

حصل نادي ريال مدريد الذي قاطع حفل الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم على ثلاثة جوائز، في وقت اعتصر أنصاره ألماً لعدم نيل اللاعب البرازيلي فينيسيوس لقب أفضل لاعب.

وفيما يلي القائمة الكاملة المتوجة بالجوائز:



أفضل لاعب: الإسباني رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)

أفضل لاعب واعد (جائزة ريمون كوبا): الإسباني لامين جمال (برشلونة الاسباني)

أفضل مدرب: الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني)

أفضل ناد (رجال): ريال مدريد الإسباني

أفضل هدّاف (جائزة غيرد مولر): الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني) والفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

أفضل حارس (كأس ليف ياشين): الأرجنتيني ايميليو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي)

أفضل عمل انساني (جائزة سقراطس): الإسبانية جينيفر هرموسو (برشلونة)

أفضل لاعبة: الاسبانية ايتانا بونماتي (برشلونة)

أفضل مدربة (سيدات): الانجليزية ايما هايز (منتخب الولايات المتحدة)

أفضل ناد (سيدات): برشلونة (اسبانيا)