أزمة كهربا تهز الأهلي قبل لقاء الزمالك في نهائي "السوبر المصري"

أصدر الأهلي المصري بياناً ذكر فيه أن المدير الرياضي بالنادي محمد رمضان، قرر ترحيل محمود كهربا إلى القاهرة وتغريمه مليون جنيه على خلفية تحدثه بشكل غير لائق مع المدير الفني مارسيل كولر.

ويلتقي الأهلي المصري غريمه التقليدي فريق الزمالك الخميس المقبل، في نهائي السوبر المصري، بعدما نجح كلا الفريقين في بلوغ النهائي في أبوظبي، بفوز الزمالك على بيرميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، فيما حجز الأهلي مقعده بفوزه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وأشارت صحيفة اليوم السابع المصرية إلى أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أصدر تعليمات بعدم التعليق على أزمة كهربا، والاكتفاء بالبيانات الرسمية، مع منح محمد رمضان المدير الرياضي كل الصلاحيات للتعامل مع أزمة كهربا.

وأوضحت الصحيفة، أنه وفقاً لمصدر مطلع في الأهلي، فإن الخطيب يرغب في عدم تشتيت تركيز اللاعبين والجهاز الفني قبل لقاء الزمالك في نهائي السوبر المصري، خصوصاً أن إدارة الأهلي تعول كثيراً في تحقيق الفوز على الزمالك والتتويج بالكأس، في مباراة يرغب فيها الأهلي الثأر لهزيمته الأخيرة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، وتعويض جماهيره.