الهلال السعودي يعلن عودة نيمار.. توجه إلى العين لمواجهة "الزعيم" (فيديو)

أعلن نادي الهلال السعودي، عن عودة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الملاعب، بعد تعافيه التام من إصابة الرباط الصليبي.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على إكس: "التاريخي يعود"، ونشر مقطع فيديو مشوق لجماهير "الزعيم" التي تنتظر مشاركة نجمها نيمار أمام نادي العين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وغادرت بعثة فريق الهلال السعودي إلى الإمارات، وذلك استعداداً لمواجهة العين في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

سيواجه العين نظيره الهلال السعودي على ملعب هزاع بن زايد الإثنين الساعة 8 ليلاً بتوقيت أبوظبي.

خاض العين مباراتين في دور المجموعات، وتعادل في الأولى مع السد القطري، وخسر في الثانية أمام الغرافة.

ويُذكر أن الهلال السعودي يتصدر ترتيب منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول مباراتين، بينما يحتل العين المركز العاشر برصيد نقطة واحدة.