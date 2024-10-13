مختلفة عن جورجينا رونالدو وأنتونيلا ميسي.. زوجة هالاند "هاربة من المدرسة"!

تعتبر زوجات اللاعبين أحد ركائز تفوق أزواجهم في ملاعب الساحرة المستديرة، وتشاركن في بناء المسيرة الرياضية لهم، فكيف وإن كانت أحدهن عاشقة لكرة القدم وتمارسها بشغف مثل زوجة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

إيزابيل جوهانسون (20 عاماً)، تلعب كرة القدم حتى اللحظة، وتخطف الأنظار بإطلالتها مع لاعب مانشستر سيتي وأحد أفضل المهاجمين الهدافين في العالم، ولكنها أيضاً تخفي الكثير من الأسرار التي طرأت على السطح أخيراً، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وترتبط إيزابيل جوهانسون بالنجم هالاند منذ عقد من الزمن، إذ جمعتهما كرة القدم منذ كانا لاعبين في نادي برينه النرويجي، وتكللت قصة الحب بينهما بالزواج، وأصبحا حالياً بانتظار مولودهما الأول.

وظلت إيزابيل جوهانسون الداعمة الأولى لهالاند، وضحّت بالكثير من أجله، إذ ترافقه في كل محطة كروية، بدءاً من برينه ثم مولده ومنه إلى ريد بول سالزبورج وبوروسيا دورتموند حتى وصوله إلى أعلى سلم المجد مع مانشستر سيتي الذي حقق معه حلمه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

ولم يجد هالاند أفضل من تسجيله هدفين من أصل ثلاثية نظيفة لمنتخب بلاده بمرمى سلوفينيا، السبت، في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية، وحصوله على لقب الهداف التاريخي للنرويج (34 هدفاً)، لتكون مناسبة لمشاركة جمهوره فرحة انتظاره مولوداً جديداً، لا سيماً أنه احتفل بوضع الكرة داخل قميصه في إشارة لذلك، قبل أن ينشر لاحقاً صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" معلقاً عليها: "قريباً".

ما لا يعرفه كثيرون عن زوجة هالاند أنها كانت تهرب من المدرسة ولم تواصل تعليمها، ما انتهى بها المطاف لترك مقاعد الدراسة في النرويج من أجل مرافقة زوجها هالاند أينما ذهب في مسيرته الكروية من ألمانيا ثم انجلترا.

وفي الوقت الذي أسهمت أنتونيلا زوجة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجورجينا زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نجاحات كلا اللاعبين وتحتفظ كل منهما بعقلية تجارية من دور الأزياء والأعمال الربحية، فإن إيزابيل جوهانسون معجونة بكرة القدم بصفتها لاعبة وفي طريقها لتستحوذ على كل الأضواء في المستقبل القريب.