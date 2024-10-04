زوارق الإمارات تخوض تحدي مونديال الفورمولا 1 في شنغهاي

تسعى فرق الإمارات المشاركة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 (الفيكتوري وأبوظبي والشارقة) لتحقيق نتائج متقدمة في الجولة الرابعة التي تبدأ اليوم في مدينة شنغهاي الصينية، وتختتم يوم بعد غدٍ.

واستعد زورقا فيكتوري 3 بقيادة أحمد الفهيم، وفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك لخوض المنافسات، ويتطلع ثنائي فريق فيكتوري لتحقيق الانتصارات والعودة بنقاط الجولة التي تمثل مفترق طرق في السباق نحو الفوز بلقب بطولة العام 2024 في مواجهة بقية الفرق والزوارق المشاركة، حيث أكد 18 زورقاً المشاركة في التحدي المرتقب.

ويحتدم الصراع على قمة الترتيب العام بين الفرق وكبار المتسابقين المشاركين في البطولة العالمية هذا الموسم، حيث يتصدر زورق الشارقة 17 بقيادة المتسابق الكندي روستي وايت برصيد 77 نقطة، ويأتي خلفه زورق فيتنام 1 بقيادة المتسابق جوناس أندرسون برصيد 63 نقطة، ثم زورق فيكتوري 4 برصيد 62 نقطة.

واكتمل وصول وفد فريق فيكتوري إلى شنغهاي استعداداً لبدء أولى مراحل المشاركة بإجراء التجارب الحرة والرسمية التي ستقام اليوم على مسار السباق الذي يصل طوله إلى 2153 متراً.

من جانبه، غادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة الفورمولا 1، أول من أمس، إلى مدينة شنغهاي الصينية، استعداداً للمشاركة في الحدث، ويشارك الفريق بنجومه ثاني القمزي وألبيرتو كامبراتو.