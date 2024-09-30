دونغا يكشف سبب أزمته مع إمام عاشور في السوبر الإفريقي.. "سبّ أهلي"!

كشف لاعب خط وسط الزمالك المصري، نبيل عماد الشهير بـ "دونغا" تفاصيل المشادة التي حدثت بينه وبين لاعب الأهلي إمام عاشور خلال مباراة السوبر الإفريقي والتي جرت الجمعة الماضية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال دونغا خلال مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر" إنه لم يكن المبادر بالأزمة مع لاعب الأهلي، وأن الأخير "سبه بأهله".

وأقسم لاعب الزمالك بأنه لم يتعرض لإمام عاشور بأي سوء أو بالتلفظ عليه مستهجناً ما صدر من لاعب الأهلي.

وقال "دونغا": "إمام عاشور من بداية المباراة وهو يبحث عن اللقطة التي سيحاول أن ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، كما فعل من قبل في مباراة نهائي كأس مصر والذي أقيم في السعودية، حين نشر صورة له مصحوبة بـ "ستوري" كتب فيه: "من أجل اللقطة والتريند".

وأضاف: "يجب أن يعلم إمام عاشور وغيره ممن يبحثون عن اللقطة والشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي أننا لاعبي كرة قدم نؤدي عملنا في الملعب، وإذا كان هناك من يُحب التمثيل فمكانه في الأستوديوهات التليفزيونية وليس على أرض الملعب".

وأكد نبيل عماد "دونغا"، أنه رفض الصلح مع إمام عاشور بعد المباراة، ولن يتصالح معه مستقبلا على حد قوله، قائلاً: "لن أتصالح مع من سب أهلي".