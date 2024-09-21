«طيران الإمارات» راعياً رئيساً للاتحاد الآسيوي للرجبي

أعلنت «طيران الإمارات» عن شراكتها مع الاتحاد الآسيوي للرجبي، لتصبح بموجبه راعياً رئيساً للاتحاد الآسيوي للرجبي، «تجسيداً لالتزامها المستمر بتطوير رياضة الرجبي وتوسيع نطاقها إلى أسواق جديدة».

ووفق بيان صادر عن «طيران الإمارات» أمس، فإن «الشراكة الجديدة متعددة السنوات للناقلة تتيح تمكين الاتحاد الآسيوي من الاستثمار في بطولات الرجبي المتنوعة وبطولات السباعيات وفئة 15 لاعباً، بالإضافة إلى بطولات آسيا التي تقام بمشاركة 36 دولة».

وقال رئيس «طيران الإمارات» السير تيم كلارك: «تتمتع (طيران الإمارات) بتاريخ حافل في دعم رياضة الرجبي، يرجع إلى بداية انطلاقتنا كناقلة جوية، ومنذ ذلك الحين رسّخنا حضورنا في هذه الرياضة على المستويات كافة من دعم للجهات والبطولات العالمية، مثل الاتحاد الدولي للرجبي، وخمس بطولات متتالية لكأس العالم للرجبي، وسلسلة بطولات السباعيات العالمية، منها بطولة دبي لسباعيات الرجبي، إلى جانب الاتحاد الإماراتي للرجبي».

وأضاف: «نفخر بتمديد دعمنا للاتحاد الآسيوي للرجبي والمساهمة في الوصول بهذه الرياضة إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورها، فضلاً عن فتح المجال أمام الرياضيين الأصغر سناً لتطوير مهاراتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم، وسنواصل العمل على تسخير قوة الرياضات الشعبية لتعزيز الروابط مع المجتمعات التي نخدمها والمساهمة بشكل هادف في تنميتها».

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي قيس الضالعي: «يسعدنا الترحيب بـ(طيران الإمارات) باعتبارها الراعي الرئيس للاتحاد الآسيوي للرجبي، إذ تشكل هذه الشراكة خطوة إيجابية في مساعينا لتوسيع نطاق رياضة الرجبي وتأثيرها عبر أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 36 عضواً، وفي جميع أنحاء آسيا».

وأضاف: «تنسجم هذه الشراكة أيضاً مع تواجد مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي في دولة الإمارات التي أصبحت مركزاً لأنشطة الرجبي، وتوفر قاعدة استراتيجية لتطوير الرياضة ونشرها في جميع أنحاء القارة، ومن شأن هذه الشراكة أن ترسخ من مكانة الرياضة في آسيا لاسيما وأن (طيران الإمارات) تتواجد بقوة في أكبر فعاليات الرجبي حول العالم».

وبموجب الاتفاقية، ستكون «طيران الإمارات» راعياً رئيساً لمسابقات وبطولات آسيا، بما في ذلك بطولة آسيا للرجال والسيدات، وسلسلة آسيا للسباعيات التي تشمل عدداً من الفئات العمرية.

ووفق الاتفاقية ستظهر العلامة التجارية الشهيرة للناقلة «Fly Better» على قمصان الحكام، وكرات المباريات، وقمصان الموظفين، ومنصات الأعمدة، بالإضافة إلى العلامة التجارية للملعب من بين العديد من المزايا التسويقية الأخرى لـ21 بطولة مختلفة على مدى ثلاث سنوات.

وستنطلق الشراكة بالجولة الثانية من سلسلة سباقات «طيران الإمارات» آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات التي ستبدأ اليوم في هانغتشو في الصين، بمشاركة أفضل ثمانية فرق للرجال والسيدات، تتنافس لحجز مكانها للعب النهائيات في بانكوك في تايلاند نوفمبر المقبل.

ويتواجد الاتحاد الآسيوي للرجبي في دبي، ويضم في عضويته 36 اتحاداً من القارة، منها الصين والهند وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وفيتنام وتايلاند واليابان.

وفي دبي، المقر الرئيس للناقلة، تُقام بطولات سباعيات الرجبي منذ ما يزيد على 50 عاماً، وكانت «طيران الإمارات» شريكاً فعالاً في تعزيز المكانة الدولية للعبة عندما بدأت في دعمها للمرة الأولى في عام 1987، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرجبي. ومن خلال الالتزام القوي من جانب الناقلة بتعزيز شعبية هذه الرياضة، باتت بطولة «سباعيات طيران الإمارات للرجبي» في دبي أكبر حدث رياضي في المنطقة، حيث يستمتع بمشاهدة منافساتها أكثر من 100 ألف مشجع على مدى ثلاثة أيام.

يذكر أن «طيران الإمارات» جددت في أكتوبر الماضي دعمها لاتحاد الإمارات للرجبي باعتبارها شريكاً رسمياً للاتحاد ولقميص المنتخبات الوطنية الإماراتية للسباعيات ولفئة 15 لاعباً (رجالاً وسيدات)، بما في ذلك فريقا شاهين والمها الإماراتيان بالكامل، فضلاً عن كونها الناقل الرسمي للاتحاد حتى نهاية عام 2026.