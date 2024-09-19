وفد الأولمبياد الخاص يعود من مالطا بـ 15 ميدالية ملونة

عاد إلى أرض الوطن أمس وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي الذي شارك في ألعاب مالطا الوطنية 2024، بعد الفوز بـ15 ميدالية ملونة.

وكان الوفد المكون من 20 لاعباً من أصحاب الهمم يمثلون مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة، قد شارك في الألعاب التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري في خمس رياضات هي: السباحة وكرة الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والبوتشي.

وفي السباحة، فاز اللاعبون بثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) بالإضافة للمركز الرابع.

وحل فريق كرة قدم في المركز الأول محرزاً ذهبية مستحقة، وشهدت ألعاب القوى مشاركة متميزة للاعبي الإمارات، حيث نجحوا في تحقيق ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، بالإضافة للمركزين الرابع والسادس على التوالي.

ولم يكن أداء لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في كرة الطاولة بأقل روعة، حيث استأثروا بميدالية ذهبية، وثلاث ميداليات فضية وبرونزية واحدة، بالإضافة للمركز الخامس.

كما حجز الأولمبياد الخاص الإماراتي لنفسه المركز الرابع في رياضة البوتشي في الألعاب التي شارك فيها 600 لاعب، منهم 100 لاعب دولي.

وقال المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «سعدنا بفوز لاعبينا بـ15 ميدالية ملونة في ألعاب مالطا الوطنية 2024، ورفعهم علم الإمارات عالياً فيها، فهذا إنجاز جديد يضاف لرصيد إنجازاتهم الدولية. وخلال المنافسات كنا فخورين للغاية بمتابعة أدائهم القوي فيها، وعلى الرغم من تأكدنا من البداية أنهم سيتنافسون بقوة خلال الألعاب، نظراً لاستعدادهم جيداً خلال المعسكر التدريبي، إلا أن مستواهم فاق كل توقعاتنا، ولا يسعني إلا أن أشكرهم جميعاً وأشكر الفريق الفني والإداري المصاحب لهم».

وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي قد نظم معسكراً تدريبياً في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، شمل تدريبات رياضية وجلسات دعم نفسي لهم، قبل اختيار اللاعبين المشاركين في الألعاب من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة مثل نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي خورفكان للمعاقين.

■ النتائج كاملة لوفد الإمارات في ألعاب مالطا الوطنية 2024

ألعاب القوى

علي المسماري – ذهبية 100م جري، ذهبية 200م جري، وبرونزية تتابع 4x100م.

زايد الجنيبي – برونزية تتابع 4x100م، المركز الرابع 100م جري.

خلود الخوري – فضية 100م جري، برونزية تتابع 4x100م جري، والمركز الرابع سباق 200م جري، والمركز الرابع 400م جري.

آمنة عسكر – فضية الوثب الطويل من ثبات والمركز السادس 100م جري، وبرونزية تتابع 4x100م.

كرة الطاولة

قيس القبيسي – ذهبية.

فيصل المرزوقي – فضية.

سلمى السلامي – فضية.

أميرة حسن – برونزية.

قيس القبيسي وفيصل المرزوقي - فضية الزوجي.

سلمى السلامي وأميرة حسن – المركز الخامس للزوجي.

السباحة

عمر الشامي - ذهبية 25 متر فراشة، وفضية سباق 100م حرة.

محمد الزبيدي – برونزية 50 متر حرة، والمركز الرابع 50 متر فراشة.

كرة القدم

حصل الفريق على الميدالية الذهبية، ويضم كلاً من: نوح السويدي وأحمد البلوشي وعبدالله السويدي وزايد الكعبي وأبوبكر الجيلاني وسالم محمد وموسى البلوشي وسالم المزروعي.

البوتشي

غالية عبدالله وشيماء سعيد – المركز الرابع في الزوجي.