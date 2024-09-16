دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة مدريد مع شتوتغارت؟

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بمنافسه في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، فريق شتوتغارت الألماني، الذي يعود للمشاركة في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2010.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "حقيقة أن شتوتغارت سيكون ضيفنا هنا غدا تعني أن المدرب سيباستيان هونيس قام بعمل رائع".

وأضاف: "شتوتغارت فريق منظم للغاية، أتوقع مباراة ممتعة".

وتأهل الفريق الألماني إلى دوري أبطال أوروبا بعدما قدم موسما رائعا ببطولة الدوري الموسم الماضي وأنهاه في المركز الثاني خلف البطل باير ليفركوزن.

ويسافر شتوتغارت لمواجهة حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة وذلك بعدما حقق الفريق فوزه الأول في بطولة الدوري الأملاني على حساب مونشنجلادباخ 3/1.

وقال هونيس بعد نهاية المباراة: "هناك الكثير من الحديث عن مباراة ريال مدريد حتى قبل مواجهة مونشنغلادباخ، وهو أمر مفهوم، بالطبع نحن سعداء بأننا نستعد لمباراة كبيرة ومميزة بعد تحقيق ذلك الفوز".

وأضاف: "الفريق حقق فوزا مستحقا، وستكون المباراة المقبلة حدثا مميزا لجماهيرنا وللنادي بأكمله".

من جانبه، قال نجم شتوتجارت وريال مدريد السابق سامي خضيرة إن الحل من أجل الصمود في ملعب "سانتياغو برنابيو" هو التحلي بالشجاعة.

وأضاف خضيرة في حوار مع الموقع الرسمي لنادي شتوتغارت، إنه بمجرد دخول الملعب والشعور بالخوف تأتي الخسارة، مشيرا إلى أن الحل هو تجنب التأثر بالأجواء في الملعب والتركيز على أداء الفريق.

وأضاف: "ريال مدريد يمكنه إحداث شيء مميز في ذلك الملعب في أي وقت حتى في الدقيقة 91 أو 92 أو حتى الدقيقة 97، الشجاعة هي الحل من أجل النجاة في سانتياغو برنابيو".