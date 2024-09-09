الحربي: «كاسلبار كادابرا» بطل غير متوج في مونديال القدرة

أسدل الستار أمس، على فعاليات بطولة العالم للقدرة في فرنسا، بتتويج أبطال مونديال 2024 في ميادين مونبازير التي استضافت الحدث، بمشاركة 118 فارساً وفارسة من 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي للفروسية رسمياً على هامش مراسم التتويج في حفل الختام، استضافة محافظة العلا في المملكة العربية السعودية النسخة المقبلة من البطولة في عام 2026.

وتوج الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني بالميدالية الذهبية في فئة الفردي للنسخة الثانية على التوالي، كما حصل جواده «أفيريست لاماجوري» على جائزة أفضل حالة خيل في البطولة، وحصل الفارس الإماراتي سعيد الحربي على الميدالية الفضية بعد إحرازه الوصافة على صهوة «كاسلبار كادابرا»، ليؤكد فرسان الإمارات حضورهم المميز بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي، فيما نالت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية.

وجرى خلال مراسم التتويج تكريم الفائزين ضمن المراكز الـ10 الأولى، من بينهم وصيف مونديال بوذيب في الإمارات 2023، وبطل النسخة 2021 في إيطاليا الفارس سالم حمد ملهوف الذي حاز المركز الخامس على صهوة «هدير». من جانبه، وصف الفارس سعيد الحربي وصيف بطولة العالم للقدرة، الجواد «كاسلبار كادابرا» بأنه «بطل غير متوج بعد الأداء المميز الذي قدّمه على مدار السباق، وليس غريباً عليه، كونه ابن الفرس (اليمامة) نجمة مونديال 2014».