«الأبيض» يختتم تحضيراته اليوم على استاد هزاع بن زايد استعداداً للقاء إيران

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الثامنة من مساء اليوم تدريبه الرئيس على استاد هزاع بن زايد في العين، في ختام تحضيراته للقاء نظيره المنتخب الإيراني غداً ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني قد دخل في معسكر داخلي في جزيرة السعديات بأبوظبي منذ يوم 31 أغسطس الماضي، تخلله السفر إلى الدوحة، لخوض مباراة قطر التي فاز فيها «الأبيض» بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما كان مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو قد أكد في تصريحات صحافية عقب مباراة قطر، أنه يعكف على وضع خطة اللعب التي سيعتمدها خلال مباراة إيران، كما يعمل أيضاً على جمع المعلومات عن المنتخب الإيراني، والعمل على تحليل أدائه.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب قام بمشاهدة شريط فيديو لمباراة المنتخب الإيراني الأخيرة أمام منتخب قيرغيزستان ضمن الجولة الأولى التي حقق فيها المنتخب الإيراني فوزاً صعباً بهدف من دون رد، سجله اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 34، علماً أنه في المجموعة نفسها، فاز منتخب أوزبكستان على كوريا الشمالية بهدف نظيف أيضاً.

وركز المدرب بينتو خلال التدريبات الأخيرة التي أقيمت على ملعب جزيرة السعديات على تجهيز لاعبيه بشكل جيد، والاطمئنان على جاهزيتهم التامة سواء من النواحي البدنية أو الفنية، بجانب استغلال الروح المعنوية العالية في أوساط اللاعبين حتى يواصل المنتخب مشواره بالجدية وروح الانضباط والمسؤولية التي تحلى بها اللاعبون في المباراة الماضية أمام قطر والتي أقيمت في الدوحة.

ويتوقع أن يعتمد مدرب المنتخب في المباراة المقبلة على العناصر نفسها التي خاضت مباراة قطر الأخيرة، وذلك بهدف الاستقرار على التشكيل الأساس الذي سيخوض به مباراة إيران غداً، كما حرص الجهاز الفني والإداري للمنتخب على متابعة حالة الاستشفاء لبعض اللاعبين.

حشد الجمهور خلف المنتخب

يسعى اتحاد كرة القدم إلى حشد أكبر عدد من الجمهور، لدعم المنتخب خلال مباراة إيران في استاد هزاع بن زايد، وذلك نظراً لأهمية هذه المباراة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، ومن المتوقع أن تُطرح مبادرات متنوعة، لحث الجماهير على التواجد في المدرجات، ومساندة «الأبيض»، كون الفوز في المباراة، سيرفع رصيد المنتخب إلى ست نقاط، ويعزز من صدارته للمجموعة الأولى، ما يعطي اللاعبين دافعاً وحافزاً معنوياً كبيراً لمواصلة المشوار بكل قوة وإصرار، لاسيما بعد البداية القوية التي ظهر بها المنتخب أمام نظيره القطري في الجولة الأولى.