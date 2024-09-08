فرسان الإمارات يحصدون وصافة بطولة العالم للقدرة

حصد فرسان الإمارات وصافة بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً التي أقيمت في ميادين مونبازير جنوب غرب فرنسا، بمشاركة 118 فارساً وفارسة يمثلون 39 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واحتفظ الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني بلقب المونديال، بعد إحرازه المركز الأول على صهوة الجواد «أفيريست لا ماجوري»، مسجلاً زمناً قدره 8.32.00 ساعات، لينال ذهبية منافسات الفردي للمرة الثانية توالياً، بعد نيله لقب النسخة الماضية في قرية بوذيب في الإمارات 2023.

وأحرز الفارس سعيد الحربي من فريق الإمارات فضية فئة الفردي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، بعد إنهاء السباق بزمن بلغ 8.32.51 ساعات.

وحققت الفارسة الفرنسية ميلودي الميدالية البرونزية على صهوة «دي جاليما»، مسجلة زمناً قدره 8.46.47 ساعات.

واحتل وصيف النسخة الماضية وبطل نسخة 2021 في إيطاليا من فريق الإمارات الفارس سالم حمد ملهوف المركز الخامس على صهوة «هدير»، مسجلاً زمناً قدره 8.47.11 ساعات.

وضم منتخبنا في المونديال خمسة فرسان هم: سالم ملهوف وسعيد الحربي، وسعيد الشامسي، وسيف المزروعي وزايد المهيري.