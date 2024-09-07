الإمارات تختتم المشاركة في بارالمبية «باريس 2024» بـ 3 منافسات

تختتم بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» اليوم، بخوض منافسات ثلاث رياضات في اليوم الـ11 للدورة، وقبل الختام المقرر غداً الأحد. ففي ألعاب القوى، تخوض مريم الزيودي منافسات نهائي مسابقة دفع الجلة فئة (F40) للسيدات، على «استاد دي فرانس»، وفي رفع الأثقال يخوض البطل المخضرم محمد خميس منافسات نهائي وزن 88 كغم فئة (PO)، وفي الجودو سيكون الظهور الأول لمريم الظنحاني التي تخوض منافسات دور الـ16 لوزن 70 كغم، حيث تلتقي في مباراتها الأولى بالأذربيجانية خطيره إيزميافا على صالة «شامب دي مار أرينا».

وعلى صعيد نتائج أمس، احتل محمد عثمان المركز الثامن في تصفيات سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة (T34) التي أقيمت على مضمار «استاد دي فرانس» في باريس، محققاً زمناً قدره 1.44.88 دقيقة.

وفي الدراجات شارك أحمد البدواوي في منافسات نهائي سباق الطريق فردي ضد الساعة فئة (C5)، وخرج من السباق قبل نهايته بلفّة.

مشاركة النجم محمد خميس

وتعد مشاركة النجم محمد خميس، بطل الإمارات في رفع الأثقال في الألعاب البارالمبية «باريس 2024» تاريخية، نظراً لأنها النسخة السابعة له على التوالي في مسيرة إنجازات متواصلة منذ 24 عاماً، كللها بالتتويج بثلاث ميداليات بارالمبية.

واستهل خميس (54 عاماً) أولى مشاركاته في الدورات البارالمبية بنسخة سيدني 2000 التي شهدت الظهور الأول له في هذا المحفل البارالمبي الكبير، وحقق وقتها المركز الرابع.

وانطلق خميس في مسيرة الإنجازات في مشاركته الثانية في «أثينا 2004»، حيث أهدى الإمارات أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها في الألعاب البارالمبية.

وتواصلت مسيرة إنجازات بطلنا محققاً الميدالية الفضية في «بكين 2008»، ورغم أن الإصابة حرمته المشاركة في دورة «لندن 2012»، فإنه عاد وحصد الميدالية الذهبية في دورة «ريو دي جانيرو 2016»، وعاودته الإصابة مجدداً خلال منافسات دورة «طوكيو 2020» لتحرمه إنجازاً جديداً.

ونجح محمد خميس (أب لثمانية أبناء) عبر مسيرته في تحدي «شلل الأطفال» الذي أصابه في عمر سنة ونصف السنة ولم يستسلم له، بفضل تشجيع أسرته ودعم المسؤولين، وهو ما زاده إرادة وإصراراً على تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

ووفق تصريحات مدربه تيتو، فقد انخرط خميس في مجموعة من معسكرات الإعداد لخوض منافسات «باريس 2024»، متحدياً السن والصعوبات المتوقعة في دورة تعد الأقوى في تاريخ الدورات البارالمبية.

وقال: «يتطلع خميس إلى تحقيق إنجاز كبير في دورة باريس، وتكرار إنجازاته السابقة التي حققها على مدار نحو 20 عاماً، رغم صعوبة المنافسة في هذه الدورة، وكبر سنه، حيث يعد من أكبر لاعبي الدورة على الإطلاق».

وأضاف: «خاض خميس مجموعة من معسكرات الإعداد والبطولات القوية داخل الدولة وخارجها، وكان آخرها معسكرين في مقدونيا وتايلاند قبل السفر إلى باريس، وتحدوه الآمال في تحقيق الطموحات المرصودة».

علامة فاصلة

على صعيد متصل، أكد الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذيبان المهيري، أن الاجتماعات المنتظمة التي عقدتها اللجنة البارالمبية الدولية مع ممثلي الوفود المشاركة في الألعاب البارالمبية (باريس 2024) شهدت إشادة جميع الوفود بالتنظيم، وخلت التقارير من أي ملاحظات تتعلق بالتنظيم أو الاحتجاجات.

وقال: «على الصعيد الفني تعد هذه الدورة واحدة من أكبر وأقوى دورات الألعاب البارالمبية عبر تاريخها، حيث لا تخلو أي مسابقة في أي رياضة من تحطيم الأرقام العالمية والبارالمبية، بل وتخطى الأمر لتحطيم مثل هذه الأرقام في التصفيات وليس فقط في المسابقات النهائية».

وأضاف: «أعتقد أن باريس 2024، ستكون علامة فاصلة في تاريخ الدورات البارالمبية، باعتبارها نقطة تحول كبرى، سواء من حيث عدد المشاركين أو قوة المنافسات، في ظل اهتمام واضح من جميع دول العالم بالألعاب البارالمبية».