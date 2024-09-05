نجم "الأبيض" يكشف سر تفوق الإمارات على قطر

عبر لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم يحيى الغساني عن سعادته الكبيرة بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب أمام نظيره المنتخب القطري في بداية مشواره بالدور الحاسم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيرا إلى أنه ورغم صعوبة المواجهة أمام المنتخب القطري على أرضه ووسط جمهوره إلا أن الأبيض تمكن من قلب الطاولة وتحويل تأخره في المباراة بهدف نظيف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشف اللاعب عن سر التحول الكبير في الشوط الثاني حيث أكد أن حديث مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو للاعبين في فترة الاستراحة بين شوطي المباراة هو سر العودة إلى المباراة حيث طلب منهم المدرب الهدوء والتركيز، وهو ما حفز اللاعبين وكان وراء تفوق المنتخب في الشوط الثاني بعدما كان متأخرا بهدف في الشوط الأول.

وقال يحيى الغساني في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "المنتخب قدم أداء فوق الخيال وقلب الطاولة أمام المنتخب القطري وأتمنى أن نحافظ على هذا الأداء الذي قدمه المنتخب في هذه المباراة".